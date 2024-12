Esonero Fonseca, spiffero che spiazza completamente l’ambiente: cosa filtra sul futuro del tecnico

Esonero Fonseca, indiscrezione sul futuro del tecnico: nessuna possibilità di esonero nonostante lo sfogo. Le ultime

Come riferito da calciomercato.com, Paulo Fonseca non rischia in alcun modo l’esonero nonostante le parole pronunciate dopo Milan–Stella Rossa:

PAROLE – «Paulo Fonseca riparte da Milanello. Alle ore 11 in tecnico portoghese ha dato il via alla seduta di allenamento all’indomani della vittoria in Champions League contro la Stella Rossa. Il tecnico portoghese ha tenuto a rapporto la squadra dopo la sfuriata nel post-partita sia a Sky che in conferenza stampa. Da quanto risulta la posizione dell’ex Lille non sarebbe oggetto di valutazione dopo uno sfogo che rischia di creare una spaccatura con i giocatori».