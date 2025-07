Modric Milan, il croato sulle orme di Zlatan Ibrahimovic? Allegri ha un piano preciso. E Leao...

Modric Milan, il centrocampista croato può ricalcare le orme di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: Allegri e Leao gongolano

Finalmente è ufficiale: Luka Modric è sbarcato a Milano ed è da ieri un nuovo giocatore del calciomercato Milan. L’entusiasmo è palpabile tra i tifosi rossoneri per l’arrivo di un campione di tale calibro. La sua prima giornata in rossonero è stata intensa e ricca di impegni, iniziando al mattino con l’arrivo all’aeroporto di Malpensa da Madrid. Successivamente, il meticoloso iter delle visite mediche e l’ottenimento dell’idoneità sportiva hanno preceduto il momento clou: la firma a Casa Milan. Dopo aver siglato il contratto che lo lega al club, Modric è ripartito per godersi le meritate vacanze estive. L’appuntamento per il suo ritorno in campo è fissato per il 4 agosto, quando il croato sarà a Milanello per iniziare gli allenamenti con il resto della squadra agli ordini di Massimiliano Allegri.

Un Leader Nato: L’Eredità di Ibrahimović e la Mentalità Vincente di Modric

Le prime parole di Modric da rossonero hanno subito evidenziato la sua determinazione: “Sono felice di essere qui, mi aspettano grandi sfide. Sono molto contento di iniziare un nuovo capitolo della mia carriera. Perché il Milan? Perché è un grande club.” Nonostante a settembre compirà 40 anni, l’arrivo del campione croato, come sottolineato dal Corriere della Sera, non deve trarre in inganno. Sebbene il suo minutaggio dovrà essere gestito con attenzione data la fase avanzata della sua carriera, l’allenatore Massimiliano Allegri non ha dubbi: l’esperienza, la leadership e la mentalità vincente di Modric saranno risorse preziosissime all’interno dello spogliatoio del Diavolo.

Allegri è convinto che a questo gruppo serva un vero e proprio trascinatore, una figura carismatica capace di ispirare e guidare la squadra. Un esempio lampante di questa necessità è stato il ritorno di Zlatan Ibrahimović a gennaio 2020. Il suo arrivo segnò una svolta epocale per il Milan, dando il via a un percorso virtuoso culminato poi con la conquista del 19° scudetto milanista nel 2022. Modric, con il suo palmarès e la sua autorevolezza, è chiamato a ricoprire un ruolo simile, portando non solo qualità tecniche ma anche una mentalità da vincente seriale.

Il Jolly Tattico di Allegri e il Sogno di una Vita

La mentalità di Modric è chiara e ben definita, come testimoniato da un retroscena rivelato qualche settimana fa dal direttore sportivo rossonero Igli Tare: “Quando ci siamo sentiti al telefono, la prima cosa che Luka mi ha chiesto è se la squadra sarebbe stata costruita per vincere.” Questa domanda rivela una fame di vittoria inesauribile, un tratto distintivo dei veri campioni. Chi ha avuto modo di parlare con lui lo ha trovato molto motivato e, soprattutto, felice di poter finalmente indossare la maglia del club per il quale tifava fin da bambino.

A livello tattico, Modric si configura come un vero e proprio “jolly” nelle mani di Allegri. Il croato è in grado di ricoprire con disinvoltura sia il ruolo di mezzala che quello di regista davanti alla difesa, offrendo al tecnico livornese numerose soluzioni e flessibilità. Le sue celebri e illuminanti passaggi filtranti saranno un’arma fondamentale per il Milan, e ne potranno beneficiare tutti gli attaccanti. In particolare, Rafael Leao potrà imparare davvero tantissimo da un giocatore della statura di Modric, affinando le proprie doti e sfruttando al meglio la visione di gioco e la precisione del croato. L’arrivo di Modric non è solo un colpo di mercato, ma un investimento sulla mentalità e sulla qualità per un Milan che punta a tornare ai vertici.