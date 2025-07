Modric Milan, il croato è ufficialmente un nuovo giocatore rossonero: c’è la firma. Segui le ultimissime sul mercato

Ora è realtà: Luka Modrić ha firmato con il Milan ed è ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoneri. L’annuncio, atteso solo dopo la conclusione dell’avventura del Real Madrid nel Mondiale per Club negli Stati Uniti, ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Per il fuoriclasse croato, oggi è stato il giorno delle formalità: test medici superati e firma sui contratti che lo legheranno al Diavolo.

Luka Modrić, classe 1985, arriva al club meneghino dopo una carriera stellare culminata con il Pallone d’Oro nel 2018 e innumerevoli successi, tra cui sei Champions League vinte con il Real Madrid. Il centrocampista croato è universalmente riconosciuto per la sua visione di gioco sopraffina, la capacità di dettare i ritmi, l’eleganza nel controllo palla e i passaggi illuminanti. Nonostante l’età, Modrić ha dimostrato una longevità e una qualità tecnica straordinarie, mantenendosi costantemente ai massimi livelli del calcio mondiale. La sua esperienza e il suo carisma saranno un valore aggiunto inestimabile per la squadra di Massimiliano Allegri, il tecnico che da poco ha ripreso le redini del club.

Un Rinforzo d’Elite per le Ambizioni del Milan

L’arrivo di un giocatore del calibro di Luka Modrić a costo zero (essendo svincolato dal Real Madrid) è un vero e proprio colpo da maestro per la dirigenza rossonera. La sua presenza al centro del campo garantirà non solo una qualità tecnica superiore, ma anche una leadership indiscussa e una mentalità vincente, elementi fondamentali per una squadra che punta a tornare a competere per i massimi obiettivi. I tifosi del Milan accolgono con entusiasmo il campione croato, desiderosi di vederlo all’opera con la gloriosa maglia rossonera.

Questa operazione di mercato dimostra l’ambizione del Milan di rafforzare la rosa con profili di altissimo livello, combinando esperienza e talento per la prossima stagione. L’integrazione di Modrić nel centrocampo del Diavolo promette di elevare ulteriormente il livello del gioco e di offrire nuove soluzioni tattiche ad Allegri. La sua firma rappresenta un segnale forte al campionato e all’Europa: il Milan è pronto a tornare protagonista.