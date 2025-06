Theo Hernandez, l’Al Hilal non molla: nuova offerta al Milan? La mossa degli arabi

Theo Hernandez – L’Al-Hilal prepara un nuovo assalto. Pronta un’offerta per il Milan e anche per il giocatore

Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia, l’Al-Hilal continua a mantenere vivo il proprio interesse per Theo Hernández, nonostante le iniziali resistenze del terzino del Milan. Il club saudita, che lo considera la sua priorità assoluta per rinforzare la fascia sinistra, è pronto a sferrare un nuovo e significativo assalto per assicurarsi le prestazioni del giocatore.

Longari, attraverso i suoi aggiornamenti su X, ha più volte sottolineato come l’Al-Hilal non abbia mai mollato la presa su Hernández, anche quando il giocatore sembrava propenso a rifiutare le proposte provenienti dall’Arabia Saudita. Le fonti indicano che il club è intenzionato a presentare un’offerta economicamente molto vantaggiosa sia al Milan che direttamente al calciatore, con un rilancio importante che potrebbe concretizzarsi dopo il Mondiale per Club.

In precedenza, Longari aveva rivelato che l’Al-Hilal aveva addirittura vagliato alternative come Angelino della Roma, ma l’obiettivo principale è sempre rimasto Theo Hernández. L’insistenza del club saudita suggerisce che sono determinati a superare ogni ostacolo per portare il difensore francese nel campionato arabo, e le prossime settimane potrebbero essere decisive per il futuro di Theo.