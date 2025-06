Mercato Milan, spuntano i dettagli sul possibile trasferimento di Theo Hernandez all’Al Hilal: cambiano le due offerte sul piatto.

Mercato Milan, l’Al Hilal ha cambiato le due offerte al club rossonero e al terzino francese: l’affare può andare in porto così

Il futuro di Theo Hernandez nel calciomercato Milan è sempre più al centro delle dinamiche di calciomercato. Le ultime indiscrezioni, riportate dal giornalista Daniele Longo, suggeriscono un’accelerazione significativa da parte dell’Al-Hilal, il club saudita che da tempo ha messo gli occhi sul talentuoso terzino francese. L’offerta presentata ai rossoneri, pur rimanendo economicamente interessante, ha subito una riduzione nella quota dei bonus, mentre la proposta salariale per il giocatore è stata notevolmente migliorata, rendendo la sua permanenza a Milano un’incognita sempre più grande.

Secondo quanto rivelato da Daniele Longo, una fonte affidabile per le notizie di mercato, l’Al-Hilal ha formulato una nuova proposta per il cartellino di Theo Hernandez che prevede 30 milioni di euro garantiti al Milan. Questo rappresenta un importo considerevole, sebbene la parte variabile legata ai bonus sia stata ridimensionata rispetto alle prime voci. La strategia del club saudita sembra chiara: assicurarsi il giocatore a tutti i costi, anche a fronte di un leggero adeguamento al ribasso per quanto riguarda la parte variabile dell’offerta al club di Via Aldo Rossi.

La giornata di domani si preannuncia cruciale per la definizione di questa potenziale operazione. Sarà il momento in cui le parti potrebbero sedersi nuovamente al tavolo per discutere i dettagli finali e valutare la fattibilità del trasferimento. La volontà del giocatore sarà ovviamente un fattore determinante. Se da un lato il Milan potrebbe essere tentato dalla consistente liquidità immediata derivante dalla cessione di un pezzo pregiato come Hernandez, dall’altro la dirigenza rossonera dovrà bilanciare questa esigenza finanziaria con l’importanza tecnica del terzino per il progetto sportivo.

Per Theo Hernandez, l’offerta dell’Al-Hilal si traduce in un ingaggio faraonico, ben al di sopra di quanto il Milan potrebbe offrirgli con un eventuale rinnovo contrattuale. Questo aspetto, unito alla possibilità di essere un protagonista assoluto in un campionato emergente e in forte crescita come quello saudita, potrebbe sedurre il giocatore. È innegabile che la Saudi Pro League stia attirando sempre più calciatori di fama internazionale, grazie a investimenti massicci e a progetti ambiziosi. L’eventuale approdo di Hernandez sarebbe un’ulteriore conferma di questa tendenza.

Dal punto di vista del Milan, la perdita di Theo Hernandez sarebbe indubbiamente un duro colpo. Il francese è stato uno dei pilastri della squadra negli ultimi anni, contribuendo in modo significativo con le sue accelerazioni sulla fascia, i suoi gol e i suoi assist. Trovare un sostituto all’altezza non sarebbe facile, e il club dovrebbe agire rapidamente sul mercato per rimpiazzare un giocatore dalle caratteristiche uniche. Tuttavia, i 30 milioni di euro garantiti permetterebbero al Milan di avere una maggiore disponibilità economica per investire su nuovi talenti o su profili già affermati.

In sintesi, la situazione intorno a Theo Hernandez è in rapida evoluzione. L’Al-Hilal sta spingendo forte, modificando la propria strategia d’offerta per renderla più appetibile al giocatore e al contempo gestire la spesa complessiva per il club acquirente. La giornata di domani sarà decisiva per capire se il futuro di uno dei migliori terzini sinistri al mondo sarà ancora a San Siro o se prenderà la direzione dell’Arabia Saudita. Resta aggiornato per tutti gli sviluppi su questa intricata vicenda di mercato estivo.