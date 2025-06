Theo Hernandez Milan, svolta clamorosa nel futuro del francese! Ha aperto per la prima volta a quella destinazione

Theo Hernandez Milan, arriva la clamorosa svolta nel futuro del terzino francese: per la prima volta ha aperto all’Al Hilal. Ultime

Notizie che scuotono il calciomercato internazionale: per la prima volta, Theo Hernandez, uno dei pilastri del calciomercato Milan e terzino sinistro tra i più desiderati d’Europa, ha mostrato segnali concreti di apertura nei confronti dell’Al Hilal. Quella che fino a poco tempo fa sembrava una suggestione remota, sta rapidamente prendendo i contorni di una trattativa reale e imminente. L’indiscrezione, confermata da Gianluca Di Marzio, ha acceso i riflettori su un possibile addio che avrebbe del clamoroso per i tifosi rossoneri.

Finora, il forte terzino francese aveva sempre mantenuto una posizione di chiusura rispetto alle avance del club saudita, segno di un forte attaccamento alla maglia del Milan e alla vita in Italia. Tuttavia, qualcosa è cambiato. Le ultime informazioni indicano che Theo Hernandez sta seriamente valutando questa opportunità, aprendo di fatto le porte a una vera e propria trattativa. Questo ribaltamento di fronte è un segnale inequivocabile che il pressing dell’Al Hilal sta dando i suoi frutti e che la proposta economica potrebbe essere di quelle irrinunciabili.

L’Al Hilal, guidato in panchina da Simone Inzaghi, è da tempo a caccia di un terzino di caratura internazionale per rinforzare la propria rosa e completare una squadra già ricca di stelle. Theo Hernandez è sempre stato in cima alla lista dei desideri del tecnico italiano e della dirigenza saudita, che vedono in lui il profilo ideale per spingere sulla fascia sinistra e garantire sia fase difensiva che apporto offensivo. Le qualità indiscusse del numero 19 rossonero, la sua velocità, la sua tecnica e la sua capacità di incidere in ogni partita lo rendono un obiettivo primario per un club con ambizioni smisurate.

Nei prossimi giorni, l’operazione potrebbe entrare nel vivo. Con l’apertura del giocatore, le parti dovranno lavorare intensamente per trovare un accordo economico che soddisfi sia il Milan che il giocatore stesso. Sarà fondamentale capire l’entità dell’offerta che l’Al Hilal metterà sul piatto per convincere i rossoneri a privarsi di uno dei loro talenti più cristallini. Parallelamente, si dovrà definire l’intesa totale con il calciatore, compresi i dettagli contrattuali e l’ingaggio, che si preannuncia faraonico.

Per il Milan, la situazione è delicata. Perdere Theo Hernandez significherebbe dover trovare un sostituto all’altezza in un ruolo cruciale, un’impresa non facile considerando il livello eccelso del francese. D’altro canto, una cessione a cifre elevate potrebbe garantire al club un tesoretto importante da reinvestire sul mercato per rafforzare la squadra in più reparti. L’apertura di Theo segna un punto di svolta decisivo in questa lunga e complessa trattativa, che si preannuncia come uno dei tormentoni dell’estate. I tifosi milanisti incrociano le dita, sperando in un ripensamento, ma i segnali sono chiari: il futuro di Theo Hernandez potrebbe essere lontano da San Siro, destinazione Arabia Saudita.