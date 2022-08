Mauro Tavola, Partnership Director di AC Milan ha così commentato l’accordo per la nuova collaborazione con Oro Rosso Milano

Mauro Tavola, Partnership Director di AC Milan ha così commentato l’accordo per la nuova collaborazione con Oro Rosso Milano:

«Siamo estremamente orgogliosi di dare il benvenuto a Oro Rosso Milano nella famiglia rossonera. Lo zafferano, come altri pochi prodotti, rappresenta l’eccellenza del made in Italy apprezzata in tutto il mondo. Ed è proprio l’eccellenza che sta al centro di questa collaborazione, un valore fondamentale per i due brand e un’aspirazione per tutto ciò che il Club fa dentro e fuori dal campo»