Tatarusanu: «Mondiale? Non sarebbe la stessa cosa senza l’Italia»

Ciprian Tatarusanu è intervenuto ai microfoni di Milan Tv raccontando la sua esperienza in rossonero ma non solo. Ecco le sue parole sull’Italia e la possibilità degli azzurri di andare al Mondiale:

«Ho seguito il percorso della mia Nazionale. Sono dispiaciuto perchè hanno perso la qualificazione in casa contro l’Islanda, bastava un gol per avere la chance di giocare i play off. Farò il tifo per l’Italia. Gioco qui al Milan, gioco in Italia, il paese dei campioni d’Europa, ci sono compagni di squadra che giocano nella Nazionale. Di certo voglio che l’Italia vada ai Mondiali, perchè lo mertita, è una grande squadra e un Mondiale senza Italia non sarebbe la stessa cosa».

