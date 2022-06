Svezia Italia U21 1-1: la prestazione di Plizzari e Colombo

Finisce in pareggio il match di qualificazione all’Europeo tra Svezia e Italia U21. La prestazione di Plizzari e Colombo

Finisce in pareggio il match di qualificazione all’Europeo tra Svezia e Italia U21. Gli azzurrini rimontano gli svedesi grazie al rigore di Rovella che annulla l’iniziale vantaggio firmato da Gustafsson.

Plizzari, portiere di proprietà del Milan, in campo per tutta la durata del match, mentre Colombo, è rimasto in panchina