Supercoppa Italiana: tre paesi in corsa per l’organizzazione

Sarebbero ben tre, secondo quanto riferisce Tuttosport i paesi interessati a organizzare la Supercoppa Italiana nei prossimi anni.

Si tratterebbe di Arabia Saudita, Emirati e Ungheria. Il paese saudita pare essere in vantaggio e vorrebbe strappare un accordo per i prossimi 6 anni da 23 milioni di euro a stagione. Emirati Arabi e Ungheria hanno invece messo sul piatto 20 milioni per una durata inferiore. Quello che è certo è che tutti i paesi spingono per una formula stile final four, già impiegata dal campionato spagnolo. Nei prossimi giorni, dirigenti della Lega di Serie A voleranno in Arabia per trattare.