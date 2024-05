Striscione Curva Sud in Milan Genoa: «Il rumore del silenzio, Milano non si accontenta» FOTO

Striscione Curva Sud in Milan Genoa: «Il rumore del silenzio, Milano non si accontenta». La FOTO degli striscioni

Milan Genoa inizia in un clima surreale con la Curva Sud che, come anticipato, ha deciso di protestare e di scioperare per il match di Serie A. Nessuna bandiera o striscione per incitare la squadra ma un chiaro messaggio alla società. A pochi minuti dall’inizio del match sono stati esposti i seguenti striscioni: «Un progetto vincente parte dalla società. Coesione, ambizione, capacità, acquisti mirati, presenza istituzionale, strategia comunicativa»

Verso il quarto d’ora è stato esposto un altro striscione che recita: «Il rumore del silenzio».