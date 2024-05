Nuovo allenatore Milan, parla Di Marzio: «Contatti avviati con Fonseca. Ecco la VERITA’ su Thiago Motta e Allegri»

Gianluca Di Marzio ha parlato a Sky dopo la partita Torino Milan di Serie A 2023/24. Le sue dichiarazioni

Gianluca Di Marzio a Sky dopo Torino Milan.

NUOVO ALLENATORE MILAN – «Bisogna che si congedi da Pioli. Il Milan da tempo cerca un altro allenatore. Con Fonseca ci sono stati contatti più avviati: c’è il Marsiglia, poi ha avuto contatti anche con Bayern e United. Lui vuole finire il campionato col Lille, sta andando in Champions».

THIAGO MOTTA – «Non ha firmato nulla ma ha un impegno con la Juventus per un contratto di 3 anni. La decisione l’ha già presa».

ALLEGRI – «Non so la sua intenzione ora, sono state comunque ore delicate. Si aspettava di rimanere in panchina per salutare il pubblico all’ultima giornata. Ora ci sono anche situazioni legali, non credo stia pensando ad un’altra panchina».