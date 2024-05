Cairo esulta dopo Torino Milan: «Una serata perfetta. Milinkovic Savic ha fatto parate importanti, quella su Leao...» - VIDEO

Cairo esulta dopo Torino Milan: «Una giornata particolare. Vanja ha fatto parate importanti, quella su Leao…». Il VIDEO dell’intervista

Urbano Cairo ha parlato ai microfoni di Calcionews24 dopo il match vinto dal Torino contro il Milan per 3-1.

BUONGIORNO – «Lui era stato male, ha perso una partita a Verona e questa settimana ha fatto solo due allenamenti perché ha un po’ di crampi».

UN TITOLO A QUESTA GIORNATA – «Una giornata particolare».

RODRIGUEZ OTTIMO – «Beh oggi ha fatto un gran gol. Il primo gol nel Toro. Tutta la squadra ho visto bene, anche Ilic. Poi lui ha fatto un gol da giocatore vero, perché quel gol li sei o sette volte su dieci lo sbagli. Devi riuscire a dare forza e a piazzarlo, cosa che lui ha fatto (imita colpo di testa, ndr). Ha praticamente tagliato fuori il portiere, l’ha angolata bene».

ANCHE ZAPATA BENE – «Zapata…pensate, ho visto che questa nella sua carriera è la quarta migliore stagione per il momento. Io sono contentissimo, lui mi piace molto è uno che veramente non si risparmia mai. Stasera poi mi è piaciuto anche molto Linetty, ha fatto quell’apertura su Rodriguez al volo praticamente e gliel’ha messa perfetta e da li è nato poi il primo gol di Zapata».

RICCI DA EUROPEO – «Beh, in realtà per me non è un sogno impossibile. Nelle ultime tre o quattro partite ha fatto una crescita incredibile. Poi questa sera il centrocampo del Milan era molto attrezzato».

BELLANOVA SI E’ RIPRESO – «Questa sera sì, è tornato ai suoi livelli. Poi ricordiamoci che Bellanova ha giocato ben trentasei partite su trentasette ed è ovvio che non le fai tutte al massimo. Poi oggi ha ripreso ad un grandissimo livello. Pellegri mi è piaciuto molto e anche Vanja, ha fatto grandi parate. Quella su Leao non era banale, sono molto contento anche di lui»

L’INTERVISTA INTEGRALE A CAIRO DI CALCIONEWS24