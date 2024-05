Milan, altro RECORD negativo battuto: questa cosa contro il Torino non succedeva da 65 anni

Milan, altro RECORD negativo battuto: questa cosa non era mai successa contro il Torino. Il dato statistico sul match

Il Milan esce sconfitto per 3-1 contro il Torino registrando un record negativo in questa stagione. Come riportato da Opta, i granata non segnavano 3 gol contro i rossoneri da ben 65 anni.

STATISTICA – «Il Torino ha segnato tre gol in una partita di Serie A contro il Milan per la prima volta dal 26 aprile 1959 (3-3 in casa dei granata), 65 anni e 22 giorni fa. Storico».