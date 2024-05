Bennacer a DAZN: «Farò il possibile per diventare leader. Futuro Pioli? Ha sempre fatto tutto per noi, vedremo come andrà»

Bennacer ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match

PAROLE – «Non penso che era una questione di volontà. Anche noi volevamo vincere questa partita. Non abbiamo subito tantissimo, hanno fatto due gol su due cross. Non eravamo attenti, dobbiamo lavorare più singolarmente e collettivamente per non sbagliare queste cose».

DIVENTARE LEADER – «Non penso che questo si prepari. Ma ho provato a imparare da Olivier e Simon che sono leader. Farò il possibile, non sono uno che parla molto fuori dal campo mentre sul campo darò sempre tutto».

SU PIOLI- «Ha dato uno scudetto. Ogni anno combattiamo per vincerlo, per andare avanti in Europa. Era una cosa che non avevamo prima. Ha sempre fatto il possibile per noi, non si è mai nascosto. Non so cosa succederà ma io lo rispetto tantissimo per quello che ha fatto per la società, per i giocatori e per me. Vedremo come andrà».

RESTARE AL MILAN – «Ogni anno provo a dare qualcosa di più. Sarà il sesto anno, lo voglio ma devo imparare tanto questo ruolo da leader e essere un esempio».