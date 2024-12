Fonseca Milan: «Non abbiamo dato tutto per la maglia, non sono soddisfatto». Le dichiarazioni del tecnico alla guida dei rossoneri

Paulo Fonseca, dopo la vittoria del suo Milan contro la Stella Rossa, si è lasciato andare a un duro sfogo in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

MILAN DISTRATTO – «Sono totalmente d’accordo. Sono soddisfatto dal risultato, ovviamente. Ma di tutto il resto no. Quando entriamo in una partita decisiva come questa e abbiamo questo tipo di atteggiamento, senza dare tutto per questa maglia, le cose sono difficili. Non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto come squadra. Abbiamo l’obbligo non di giocare meglio, ma di dare tutto in campo. Si può sbagliare un passaggio, ma è difficile guardare questo».