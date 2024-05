Torino Milan, i rossoneri sconfitti: la Curva Sud REAGISCE così. COSA È SUCCESSO: le ultime dall’Olimpico Grande Torino

Torino Milan termina 3-1 per i granata con una brutta sconfitta per i rossoneri che ormai hanno poche motivazioni per queste ultime giornate di campionato dopo il raggiungimento del secondo posto e della qualificazione in Champions League.

Continua la protesta della Curva Sud che anche questa sera non ha esposto bandiere e striscioni. Anche dopo il triplice fischio, i tifosi sono rimasti in silenzio con i calciatori che si sono avvicinati per salutare i tifosi.