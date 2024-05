Thiago Motta Milan, confermato l’INCONTRO tra il tecnico e Saputo: i dettagli e le tempistiche

Thiago Motta Milan, è stato confermato l’INCONTRO tra il tecnico e Saputo: tutti i dettagli e le tempistiche

Arrivano conferme su quanto dichiarato da Thiago Motta nel corso dell’ultima conferenza stampa: dopo la partita contro la Juventus, il tecnico italo-brasiliano incontrerà Saputo per decidere insieme il futuro.

A riportarlo è Tuttomercatoweb, che spiega come in prima linea ci sarebbe ormai la Juventus. Il Milan resta in corsa, anche se al momento sta virando con decisione su Fonseca. I prossimi giorni chiariranno tutto.