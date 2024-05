Pioli a Sky: «Quest'anno siamo stati i migliori dei normali. Futuro? Non ho appuntamenti con la società, non ho parlato ancora con altre squadre perché...»

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Torino di Serie A 2023/24. Le dichiarazioni

SCONFITTA – «No, è così. Il risultato è troppo netto, abbiamo concesso 4 tiri in porta e concesso 3 gol. Sui traversoni nel primo tempo siamo stati disattenti e ci hanno puniti. Loro hanno vinto più duelli e la partita è andata in quella direzione. Loro sono stati più attenti e determinati».

DIFFERENZE TRA TITOLARI E RISERVE – «Quest’anno siamo stati i migliori dei normali, perché una squadra ha fatto qualcosa di straordinario. Non è un discorso di alternative e titolari, stasera il Torino ha fatto qualcosa in più e abbiamo perso».

ULTIMA PARTITA CON LA SALERNITANA A SAN SIRO PER LUI – «Sarà l’ultima partita di campionato e poi vedremo. Sono tanti mesi che si parla di questa cosa, troppi mesi. La squadra è stata veramente brava, non è così semplice seguire un allenatore in una situazione del genere. Devo fare i complimenti ai miei giocatori. Poi le emozioni non lo so, manca ancora una settimana».

DIFFICOLTA’ QUEST’ANNO – «Io non ho avuto difficoltà perché il gruppo è sempre rimasto compatto e coeso. L’Inter ha fatto qualcosa di eccezionale e noi siamo stati i migliori delle altre. Noi abbiamo fatto un buon campionato, il rammarico è l’uscita dalla Champions e l’uscita con la Roma. In campionato siamo stati all’altezza di tutti tranne dell’Inter. A livello personale l’ho vissuta con equilibrio, poi certe cose non mi hanno pesato. Sono andato avanti per la serata».

MIGLIOR ATTACCO E PEGGIOR DIFESA DI QUESTI 5 ANNI – «Sono due dati significativi e importanti. Al di là delle difficoltà difensive avute, se la partita di stasera aveva l’importanza che aveva, stasera abbiamo avuto 4 occasioni e subito 3 gol».

SI E’ PARLATO TROPPO DEL FUTURO – «Mi piace molto l’ultimo pezzo della frase ‘Ne parleremo a fine stagione’. Io non ce l’ho con nessuno, non abbiamo avuto una situazione semplice attorno a noi e abbiamo finito un buon campionato e un’Europa deludente. Non ho appuntamenti con la società, come sempre ci incontreremo a fine campionato».

DOVE GLI PIACEREBBE ANDARE – «Non ho parlato con nessun’altra squadra prima di finire il rapporto col Milan. Ho troppo rispetto di quanto fatto in questi anni. Sinceramente non ci sto pensando, lo farò nel momento giusto. Arrivo da 5 anni intensi, dovrò vedere tante cose. Sono concentrato nel finire e poi farò tutte le valutazioni».