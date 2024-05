Rodriguez a DAZN: «Quando sono arrivato al Torino hanno parlato di me. Gol? Sono molto contento»

Rodriguez ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan: tutte le dichiarazioni dopo il match

Ricardo Rodriguez ha parlato a DAZN nel post-partita di Torino Milan.

PAROLE – «Io provo sempre a fare il mio, volevo fare il gol. Sono molto contento e felice. Futuro? Vediamo cosa succede».

POSIZIONE – «Io gioco dove vuole il mister, ho giocato tanti anni ha 3 ma posso fare anche il 4 e il 5. Posso ancora fare tanto, sto bene. Stiamo lavorando bene qui».

TIFOSI – «In Italia è sempre un po’ diverso. Abbiamo fatto molto bene quest’anno e gli ultimi due anni con Juric. Dobbiamo stare tranquilli e fare quello che sappiamo fare».

SULLA CRESCITA – «È vero questo. Di me hanno parlato male quando sono arrivato a Torino. Io con Juric ho parlato faccia a faccia, so che posso aiutare la squadra. Sono rimasto per lui».