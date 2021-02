Stella Rossa-Milan streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Stella Rossa-Milan streaming, diretta tv e probabili formazioni: ecco dove vedere l’andata dei sedicesimi di Europa League

Stella Rossa-Milan streaming: giovedì 18 febbraio, alle ore 18:55, i rossoneri affronteranno la trasferta di Belgrado in un match valido per il l’andata dei sedicesimi di Europa League. Un impegno delicato per gli uomini di Pioli, che sono chiamati alla reazione immediata dopo il brutto scivolone di La Spezia. Come specificato più volte da tecnico e società, il percorso europeo sta molto a cuore ai rossoneri, che per questo motivo non hanno alcuna intenzione di sottovalutare l’impegno. Impossibile però non pensare al derby di domenica e all’enorme peso che riveste la partita per le sorti di classifica del campionato.

Stella Rossa-Milan streaming e diretta tv

Stella Rossa-Milan sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Potrete seguire inoltre il live della gara sul nostro sito.

Stella Rossa-Milan, ultime e probabili formazioni

STELLA ROSSA – 4-2-3-1 per gli uomini di Stankovic, che in difesa, a protezione di Borjan, dovrebbe schierare Gajic, Pankov, Milunovic e Rodic. In mediana spazio alla coppia Sanogo-Petrovic. Davanti, alle spalle di Pavkov, agiranno El Fardou, Ivanic, Gavric. In dubbio Falcinelli.

MILAN – Mister Pioli potrebbe optare per un leggero turnover in vista del derby di domenica. In difesa potrebbe agire la coppia Romagnoli-Tomori, mentre sulle fasce i titolari Calabria e Theo Hernandez. A centrocampo potrebbe invece esserci spazio per Bennacer e Meité. Davanti Mandzukic giocherà titolare e sarà supportato da Castillejo, Krunic e Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE STELLA ROSSA (4-2-3-1) – Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) –G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Tomori, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

Stella Rossa-Milan, la designazione arbitrale

Giovedì alle ore 18:55, il Milan affronterà la Stella Rossa nel match valido per i sedicesimi di andata di Europa League. Fondamentale vincere per disputare la gara di ritorno con piu tranquillità, magari con la qualificazione già in mano. Dirige la gara Sidiropoulos. Assistenti: Polychronis Kostaras e Lazaros Dimitriadis. Al Var: Bastian Dankert. Assistente Var: Bibiana Steinhaus. Quarto uomo: Ioannis Papadopoulos.