Sport Mediaset – Il Milan ha un piano per arrivare a Federico Chiesa

Sport Mediaset – Il Milan lavora sottotraccia per Federico Chiesa: dopo l’Inter con Tonali, ora i rossoneri provano a battere anche la Juve

Secondo quanto rivelato da Sport Mediaset, Maldini e Massara stanno lavorando su più fronti per tentare di convincere Rocco Commisso a cedere Federico Chiesa al Milan. L’esterno italiano ha già manifestato il proprio desiderio di lasciare Firenze in questa sessione di mercato ma su di lui c’è anche la Juventus.

Non un problema per il Milan che, dopo aver battuto l’Inter per Tonali, è pronto a sfidare anche i bianconeri per Chiesa. La strategia è complessa ma chiara: un alleato – scrive Sport Mediaset – potrebbe essere Ramadani, a colloquio in diverse occasioni con Maldini e Massara nelle scorse settimane, molto vicino alla famiglia Chiesa.

Il riscatto anticipato di Rebic porterà alla Fiorentina la metà di quanto speso dal Milan, un “favore” che i rossoneri sono disposti a compiere pur di creare un canale preferenziale con Commisso (tifoso rossonero) per Federico Chiesa. L’offerta al momento ponderata dalla dirigenza milanista è di circa 20-25 milioni più il cartellino di Paquetà.