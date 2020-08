Intercettato dalle telecamere di MN24, Nikola Damjanac (collaboratore di Ramadani) è entrato nella sede del Milan: si parla di Rebic

(dal nostro inviato a Casa Milan) – Nikola Damjanac, collaboratore di Fali Ramadani, è giunto pochi istanti fa a Casa Milan per parlare – come si evince dall’audio del video – con il direttore sportivo rossonero Frederic Massara.

Damjanac fa parte dell’entourage di Ante Rebic, giocatore per cui il Milan sta lavorando al riscatto dall’Eintracht Francoforte. Nella giornata di ieri Maldini e Massara avevano incontrato in centro a Milano Ramadani trovando l’intesa per la permanenza al Milan dell’attaccante croato, oggi si cercheranno di compiere ulteriori passi in avanti per il riscatto.