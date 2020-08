Il Milan batte l’Inter per Tonali: la vendetta rossonera un anno dopo Sensi

Il Milan ha battuto l’Inter nella corsa a Tonali: una sorta di vendetta un anno dopo quanto accaduto con Stefano Sensi

Con il sorpasso ufficiale attuato dal Milan nei confronti dell’Inter per Sandro Tonali, i rossoneri sono riusciti a vendicare ad un anno di distanza quanto accaduto con Stefano Sensi: il centrocampista ex Sassuolo era stato lungamente corteggiato da Maldini per poi legarsi, dopo un blitz improvviso di Ausilio, all’Inter.

Il Milan ha in pugno Tonali, per cui è stato virtualmente raggiunto l’accordo totale, si attende solo il rientro di Cellino in Italia (è a Londra) per chiudere definitivamente l’affare alle cifre già concordate dall’ultima offerta presentata al Brescia.