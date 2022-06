🤝 Best Assist of the Season 🤝



We start off with @TheoHernandez's delivery 🆚 @RafaeLeao7's set-up

Which deserves to make the next round?



Iniziano gli Ottavi: Theo 🆚 Rafa

Quale cross preferite per l'incornata di Giroud? @emirates | #SempreMilan pic.twitter.com/NuDxrE1Rtj