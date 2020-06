Serie B, la Reggina ad un passo da Menez: Taibi indirettamente conferma

La Reggina vicina al colpo Jeremy Menez, l’ex attaccante francese del Milan è ad un passo dal club calabrese neo-promosso in B

La Reggina tenta il colpo Menez, l’attaccante francese ha rescisso il proprio contratto con il Paris Fc ed è ora libero di firmare per qualsiasi squadra. Il club che prima di tutti si è mosso per l’ex Milan è proprio la Reggina, neo-promossa in Serie B, che avrebbe attivato già da diverse settimane una trattativa per il 33enne francese.

A confermare indirettamente il possibile arrivo di Menez al Milan è stato il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi che, intervistato da Reggina TV, ha così risposto ad una domanda su un possibile grande colpo sul calciomercato: «Oui».