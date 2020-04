MN24 – Taibi: «Mastour aveva bisogno di stabilità, ora ce l’ha»

Hachim Mastour è stato uno dei temi affrontati da Massimo Taibi nell’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni di Milan News 24

Intervistato in esclusiva da Milan News 24, Massimo Taibi, ex portiere rossonero e attuale direttore sportivo della Reggina, parla della nuova avventura di Mastour finito in riva allo stretto. Ecco le sue parole:

«Mastour è arrivato qui dopo un periodo di grande difficoltà, l’hanno fatto girare molto in tante squadre e forse non era pronto per farlo. Quando l’ho chiamato è stato molto felice e contento di abbracciare il nostro progetto. A 16 anni era un talento incredibile poi, come a volte accade, non è esploso a dovere ma le qualità sono ancora evidenti. Qui si è messo a disposizione e con il nostro allenatore sta migliorando molto acquistando anche maggiore fisicità che era quello che gli serviva. È un giocatore su cui puntiamo e che potrà fare bene anche in caso di promozione in B».