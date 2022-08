Serie A femminile, ecco quando si gioca Milan Fiorentina

La Figc attaverso il proprio sito ufficiale ha svelato le date e orari della prima giornata della Serie A femminile. Il Milan…

La Figc attaverso il proprio sito ufficiale ha svelato le date e orari della prima giornata della Serie A femminile.

Il match che alza il sipario sull’edizione 2022/23 si giocherà alle ore 20.30 allo stadio ‘Ferruccio Trabattoni’ di Seregno (MB) e farà da prologo alle tre gare in programma domenica 28 agosto: alle 17.30 si disputeranno Pomigliano-Roma e Milan-Fiorentina (la gara tra le viola e le rossonere sarà trasmessa in diretta su La7 e La7.it oltre che su TimVision) mentre alle 20.30 allo stadio ‘Enzo Ricci’ il Sassuolo ospiterà la Sampdoria.

Un’altra novità di questa stagione è l’inserimento nella programmazione dello slot del venerdì/lunedì, con il primo posticipo del campionato che il 29 agosto alle ore 19 vedrà l’Inter opposta al Parma. Da sottolineare che le cinque gare della prima giornata della Serie A Femminile TIM si giocheranno in orario preserale o serale per le alte temperature previste a fine agosto. Il campionato si fermerà poi per il doppio decisivo impegno della Nazionale di Milena Bertolini con Moldova e Romania nelle qualificazioni mondiali, tornando il 10 e l’11 settembre con i match della seconda giornata.