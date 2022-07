Serie A Femminile: ecco dove poter vedere le partite del Milan

Oggi alle 12 è stato ufficializzato il calendario della Serie A Femminile. Ecco dove vedere le partite del Milan in tv

come lo scorso ci sarà ampia copertura verrà dedicata al campionato di Serie A femminile e sarà possibile vedere in diretta tutte le partite. TimVision trasmetterà in diretta le cinque partite di ogni giornata, mentre La7 manderà in onda un incontro per ciascun turno.

Oltre alla Serie A, entrambi i broadcaster daranno la possibilità di seguire in diretta le fasi finali della Coppa Italia e la Supercoppa, che dopo due anni di Final Four torna a disputarsi in gara unica.