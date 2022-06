Fino all’ultimo secondo”, la prima docu-serie nata dalla collaborazione tra Lega Serie A e DAZN che racconta i momenti più belli sui campi da gioco e il dietro le quinte della stagione appena conclusa.

Da domani disponibile Fino all’ultimo secondo”: la prima docu-serie nata dalla collaborazione tra Lega Serie A e DAZN che racconta i momenti più belli sui campi da gioco e il dietro le quinte della stagione appena conclusa

Disponibile in Italia in esclusiva su DAZN da venerdì 24 giugno, “Fino all’ultimo secondo” ripercorre in quattro puntate le grandi emozioni vissute durante la Serie A TIM 2021/2022, svelando per la prima volta i dialoghi tra gli arbitri e il centro VAR di Lissone, oltre a curiosità, interviste ai protagonisti del campionato e immagini inedite catturate da un’angolatura nuova e differente.tagione appena conclusa.