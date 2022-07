Serginho: «In Milan Monza avrò il cuore diviso, perché…». Le parole dell’ex rossonero

Serginho ha parlato di chi tiferà quando ci sarà Milan Monza ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex rossonero:

«Avrò il cuore diviso, perché al Monza ci sono persone come Berlusconi e Galliani, che per me sono state importanti. Adriano l’ho sentito proprio oggi, è gasatissimo. Credetemi: è ringiovanito di una trentina d’anni».