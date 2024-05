Futuro Pioli Milan, c’è una squadra in pole sul tecnico! Futuro in Serie A, i dettagli

Futuro Pioli Milan, il Napoli è in pole per assicurarsi il tecnico emiliano in vista della prossima stagione: tutti i dettagli

Come riporta Il Mattino, il futuro di Stefano Pioli, il cui addio a fine stagione al Milan appare ormai certo, sarà con ogni probabilità ancora in Serie A. Il tecnico infatti è in pole per raccogliere l’eredità di Calzona sulla panchina del Napoli.

De Laurentiis avrebbe pronto per lui un contratto biennale da 3 milioni di euro netti a stagione con opzione per il terzo anno. Pioli avrebbe battuto la concorrenza di Conte e Gasperini.