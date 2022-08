Sconcerti: «Non c’è niente che faccia pensare a un Milan sazio»

Mario Sconcerti al Corriere della Sera ha esperesso la sua opinione sulla prossima Serie A. Ecco le sue parole sul Milan

«Le favorite? Milan e Inter sono le più complete. Il Milan è l’unico in controtendenza. In questo mercato di costi zero, ha speso per crescere continuando sui giovani. I suoi giocatori migliori, Leão, Tonali, Calabria, Kalulu, Bennacer, Hernández, hanno ancora molto futuro davanti. Peraltro, se non mi sono perso nelle trattative, mi sembra stia acquistando il giovane più cercato d’Italia, Mancini. Non c’è niente che faccia pensare a un Milan sazio. Tecnicamente è ancora l’esperimento più interessante d’Italia»