Sassuolo-Milan 1-2: le pagelle dei quotidiani sportivi

Sassuolo-Milan 1-2: decisivi i gol di Leao e Saelemaekers. Calhanoglu e Theo Hernandez i migliori, ecco le pagelle dei quotidiani sportivi

Il Milan batte il Sassuolo 1-2 e si conferma leader in testa alla classifica. Come riportano i principali giornali sportivi il migliore in campo è Calhanoglu: «Parte a sinistra, finisce a destra, poi al centro. Assist a Leao, crea e copre: leader» (7.5), medesimo voto per Theo Hernandez, una formula 1 sulla sinistra.

Grande prestazione anche per Kalulu, Saelemaekers, Leao, Diaz e Kessie (7), quest’ultimo purtroppo squalificato contro la Lazio. Bene Romagnoli (6,5). Sufficienza per Tonali, Castillejo, Krunic e Hauge.