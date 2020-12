Calhanoglu, da lui l’esperienza maggiore. Pioli si affida con immensa stima, le parole del tecnico in conferenza prima del Sassuolo

Calhanoglu, da lui l’esperienza maggiore. Pioli si affida con immensa stima, le parole del tecnico in conferenza prima del Sassuolo, importantissime per poter fare chiarezza sulle reali intenzioni del Milan in fase di rinnovo contrattuale. E proprio per questo motivo, il Corriere dello sport di questa mattina, sottolinea quanto detto dal tecnico, proprio nei confronti del centrocampista turco: «È un leader di questa squadra, un giocatore intelligente. Si sa sposare perfettamente con il gioco dei compagni. Ho grande stima in lui e con giocatori intelligenti si possono giocare grandi partite. Ha le qualità per avere qualche goal in più”».

PAROLE IMPORTANTI- Parole che sicuramente faranno eco in sede di rinnovo contrattuale quando il Milan sarà chiamato a decidere se accettare la richiesta di adeguamento ingaggio oppure fermarsi alla proposta di aumento ma decisamente più contenuta, rispetto alle richieste. Certo è che con tutta questa stima non si vorrà fare un torto a Pioli…e al resto della squadra.