Calhanoglu, Pioli allontana il mercato: «È un leader di questa squadra»

Nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Sassuolo, Stefano Pioli ha elogiato Hakan Calhanoglu

Stefano Pioli ripone piena fiducia in Hakan Calhanoglu. Nonostante le voci di mercato e sul rinnovo che si fanno sempre più insistenti da diverse settimane, il tecnico del Milan non ha alcun dubbio sull’impegno del turco per la squadra.

Ecco le sue parole in conferenza stampa: «E’ un leader tecnico di questa squadra. Ha una grande intelligenza che si sposa con qualsiasi compagno li si mette vicina. Nonostante io voglia tenere Calha il più vicino possibile agli attaccanti talvolta ci sta che si abbassi per cucire il gioco. E’ un giocatore per la quale ho grandissima stima perché è un giocatore intelligente».