Tonali a Milan Tv: «Ora vogliamo reagire subito»

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan Tv nel post-partita di Milan Sassuolo: le sue dichiarazioni:

PARTITA – «Ci ha fatto male non gestire il vantaggio dell’1-0 e subire una rete dopo tre minuti. Questo ci ha influenzato e poi abbiamo subito il 2-1 poco dopo e non abbiamo reagito. Non abbiamo avuto una reazione all’altezza del Milan. Anche oggi abbiamo preso 3 gol, abbiamo fatto tanti errori e possiamo fare di più»

GENOA – «Giochiamo subito e si può subito reagire in un’altra partita. Dobbiamo vincere e questo è il nostro obbiettivo»

RILASSAMENTO – «Non credo ci sia stato un rilassamento. Siamo professionisti. La vittoria di Madrid ci dà fiducia e non ci deve fare rilassare. Il problema è stato subire due gol in maniera ravvicinata e non riuscire ad essere cinici dopo tante occasioni create»

PREOCCUPAZIONI – «Non siamo preoccupati ma è brutto essere il Milan e perdere due partite in campionato in un momento così. Dopo le prime 11 partite di campionati abbiamo visto che non c’è nulla di cui preoccuparsi, c’è da rialzarsi e tornare a giocare da Milan come abbiamo sempre fatto»