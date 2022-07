Seconda stella Milan, Sacchi: «Ripetersi non sarà facile»

L’ex tecnico rossonero Arrigo Sacchi è intervenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport dicendo la sua sul Milan

«Lo scudetto è stato un capolavoro per il modo in cui è stato costruito attraverso le idee e il gioco: ripetersi non sarà semplice. Tuttavia quello dev’essere l’obiettivo per una squadra come il Milan. Più dei singoli conterà il collettivo, com’è stato nello scorso campionato. Da evitare la trappola del successo: guai a sentirsi appagati e arrivati»