Sabatini: «Milan in pole per lo Scudetto, su De Ketelaere...»

Walter Sabatini, ex direttore di Roma e Salernitana, ha parlato della prossima sfida di Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Walter Sabatini, ex direttore di Roma e Salernitana, ha parlato della prossima sfida di Serie A ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Chi è in pole position per il titolo? Il Milan, perché ha creato i presupposti per rivincere. Maldini e Massara sono bravissimi»

DE KETELAERE – «Calma, è un ragazzo destinato a una grande carriera, ma non è ancora all’altezza di Dybala o Pogba, lo diventerà con il tempo. Può ricoprire molti ruoli tra centrocampo e attacco, Pioli dovrà trovargli la collocazione giusta».