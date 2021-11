De Grandis elogia Ibrahimovic: «È un punto di riferimento per i rossoneri»

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky, ha commentato così la prestazione di Zlatan Ibrahimovic contro la Roma

Stefano De Grandis, presente negli studi di Sky, ha commentato così la prestazione di Zlatan Ibrahimovic contro la Roma, le sue parole:

«Ibra mi ha stupito, anche a Bologna aveva fatto gol e assist, ma non aveva giocato bene come ha fatto a Roma. E’ stato un punto di riferimento per i rossoneri, gli hanno anche annullato un gol bellissimo per un fuorigioco di pochi centimetri. Ibra è ancora forte»