Roma-Milan, probabili formazioni: ballottaggio in avanti per Pioli

Roma-Milan, probabili formazioni, l’idea di partenza indica una posizione d’orgoglio da parte di Pioli nonostante i problemi riscontrati nelle ultime gare.

GLI STESSI UNDICI- Pioli, secondo goal.com, domani sera all’Olimpico potrebbe riproporre l’undici di base, nonostante i problemi riscontrati nelle ultime gare. Dalle indecisioni di romagnoli, alle fatiche di Calhanoglu, fino allo smarrimento di Rebic, anche se Leao ultimamente non ha fatto di meglio. La Roma sta bene e si vede, il Milan invece non può più permettersi di perdere punti. Ballottaggio? Ad oggi Saelemaekers appare più schierabile di Castillejo, per Pioli dovrebbe essere l’unico dubbio, mentre Diaz in panchina potrebbe dar man forte nel corso della gara.

ROMA (3-4-2-1)- Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Veretout, Villar, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; B. Mayoral. Squalificati: nessuno; Indisponibili: Calafiori, Dzeko, Ibanez , Reynolds, Santon, Smalling, Zaniolo

MILAN (4-2-3-1)- G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Tonali, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Squalificati: nessuno; Indisponibili: Bennacer, Maldini, Mandzukic.