Milan, agli ottavi di finale con il pieno di insufficienze, l’1-1 con la Stella Rossa non rappresenta certamente la miglior gara stagionale. Il Corriere della sera di questa mattina stila le pagelle delle due squadre, quella rossonera è ancora una volta ricca di insufficienze, qualcuna pesante in difesa.

ROMAGNOLI 5- Romagnoli si prende lo scettro del peggiore secondo il quotidiano, insieme a Dalot, a Calhanoglu e a Leao, anche loro con il 5. Mezzo voto in più per Meité ma la sostanza non cambia. Il resto è una serie di sufficienze, alcune piene, altre basilari, tranne che per Donnarumma che con un 7 si prende la palma del migliore in campo.