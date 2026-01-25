Connect with us

Roma Milan LIVE 0-0: miracolo di Maignan a fine primo tempo, meglio i giallorossi nei primi 45 minuti di gioco

Roma Milan LIVE: sintesi, cronaca e risultato del match valido per la 22a giornata di Serie A in programma questa sera alle 20.45

Alle 20.45 in campo allo stadio Olimpico, Roma-Milan, match valido per la 22a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

AGGIORNA LIVE

Roma Milan: sintesi e moviola

1′ – La Roma parte subito aggressiva e ci prova con Malen, ma Maignan risponde attento

13′ – Alza il baricentro la Roma, attimi di sofferenza per il Milan, Maignan interviene su un cross basso pericoloso di Soulè

19′ – OCCASIONE ROMA! Sugli sviluppi di corner la palla viene giocata rapidamente da Dybala e Soulè per farla arrivare a Malen che stoppa bene ma poi sbaglia da pochi metri.

42′ – OCCASIONE ROMA! Celik si trova in area piccola da posizione defilata pronto a calciare, grande chiusura in scivolata di Modric.

45′ + 1′ – MIRACOLO DI MAIGNAN! Tiro da distanza ravvicinata di Cristante, respinge alla grande con il braccio destro il francese.

45′ + 1′ – Si chiude un primo tempo in cui i giallorossi hanno giocato decisamente meglio.

Roma Milan 0-0, IL TABELLINO:

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Koné, Cristante, Wesley;  Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri 

