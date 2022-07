Ritiro Milan, la Serie A celebra l’accoglienza dei tifosi – VIDEO

Il Milan si è ritrovato a Milanello per l’inizio ufficiale della nuova stagione. La Serie A ha celebrato sui social l’accoglienza dei tifosi:

What even is this reception for @acmilan #SerieA pre-season day 1?! pic.twitter.com/LTxVaNg9wt

— Lega Serie A (@SerieA_EN) July 4, 2022