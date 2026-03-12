Connect with us

HANNO DETTO

Rinnovo Tomori, il Milan accelera per blindare il difensore inglese: le ultime da Matteo Moretto

Avatar di Redazione Milan News 24

Published

12 minuti ago

on

By

Tomori

Rinnovo Tomori, il club rossonero lavora per blindare il centrale inglese, colonna portante della difesa di Allegri e obiettivo per il futuro del Diavolo

Il futuro della retroguardia del Diavolo si tinge sempre più di rossonero. I club di via Aldo Rossi accelera per blindare i propri gioielli. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di Fikayo Tomori. Il centrale britannico, leader carismatico della difesa, è un punto fermo per Massimiliano Allegri, allenatore livornese che punta tutto sulla solidità del reparto. La volontà delle parti è chiara: proseguire insieme per respingere ogni assalto delle concorrenti.

TOMORI – «Tomori ha il contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi per il suo rinnovo procedono e vanno avanti per un certo tempo, addirittura sono cominciati a fine agosto inizio settembre. Tomori si trova benissimo a Milano e a Milan, e la sua volontà è quella di continuare in rossonero. È vero che il Milan lo vuole rinnovare, è vero che le trattative sono andate avanti per diverso tempo e sono, non dico vicino alla chiusura perché mancano ancora dei passaggi, ma comunque sono ben impostate».

RINNOVO – «La verità, però, è che mancano dei passaggi. Ci sono degli incontri da fare per poi procedere alle firme. Quando ci avvicineremo a questo ve lo racconteremo, ma oggi resta l’ottimismo, la volontà del Milan di rinnovare Tomori e del calciatore di restare in rossonero. Quando poi si completerà tutto vi aggiorneremo».

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×