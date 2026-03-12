Rinnovo Tomori, il Milan accelera per blindare il difensore inglese: le ultime da Matteo Moretto

Rinnovo Tomori, il club rossonero lavora per blindare il centrale inglese, colonna portante della difesa di Allegri e obiettivo per il futuro del Diavolo

Il futuro della retroguardia del Diavolo si tinge sempre più di rossonero. I club di via Aldo Rossi accelera per blindare i propri gioielli. Il giornalista Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha fatto il punto sulla situazione di Fikayo Tomori. Il centrale britannico, leader carismatico della difesa, è un punto fermo per Massimiliano Allegri, allenatore livornese che punta tutto sulla solidità del reparto. La volontà delle parti è chiara: proseguire insieme per respingere ogni assalto delle concorrenti.

TOMORI – «Tomori ha il contratto in scadenza nel 2027. I dialoghi per il suo rinnovo procedono e vanno avanti per un certo tempo, addirittura sono cominciati a fine agosto inizio settembre. Tomori si trova benissimo a Milano e a Milan, e la sua volontà è quella di continuare in rossonero. È vero che il Milan lo vuole rinnovare, è vero che le trattative sono andate avanti per diverso tempo e sono, non dico vicino alla chiusura perché mancano ancora dei passaggi, ma comunque sono ben impostate».

RINNOVO – «La verità, però, è che mancano dei passaggi. Ci sono degli incontri da fare per poi procedere alle firme. Quando ci avvicineremo a questo ve lo racconteremo, ma oggi resta l’ottimismo, la volontà del Milan di rinnovare Tomori e del calciatore di restare in rossonero. Quando poi si completerà tutto vi aggiorneremo».