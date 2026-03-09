Connect with us

HANNO DETTO

Tomori alla CBS: «Complicato non subire gol contro l’Inter. Scudetto? Chi può dirlo…»

Published

5 ore ago

on

By

Tomori

Tomori, difensore del Milan, ha commentato alla CBS la vittoria ottenuta dai rossoneri nel derby contro l’Inter: le dichiarazioni

Intervenuto alla CBS dopo Milan-Inter, Fikayo Tomori ha commentato così la vittoria nel derby:

PAROLE – «Chi può dirlo? A questo punto dobbiamo solamente concentrarsi su noi stessi. Ovviamente questa sera era una partita importante e sono contento che siamo riusciti a vincere: una bella prestazione contro una squadra molto molto forte. Il Derby è sempre una partita speciale ed è sempre difficile. Siamo contenti di aver vinto: ora ci godiamo questa sera e ci concentriamo per finire forte la stagione. In questo tipo di partite il mister non deve dire molto: è un Derby e sappiamo quanto è importante per il club, per noi e per i tifosi. Sapevamo che il modo con cui avremmo approcciato il primo tempo avrebbe potuto mettergli pressione e avremmo avuto possibilità di segnare, come è successo. Potevamo segnare ancora nel primo tempo, abbiamo avuto altre occasioni pericolose. Alla fine siamo molto contenti dei tre punti.

Io braccetto? Sì mi trovo bene. Ho diverse qualità ma il mio lavoro principale è quello di difendere. In partite come oggi in cui c’è spazio, puoi incidere correndo in avanti: è molto importanti. Ci stiamo lavorando molto. Uno degli obiettivi principali per noi era concedere meno gol: penso che in questa stagione siamo stati molto più solidi difensivamente e non solo i difensori ma tutta la squadra in blocco. Ci abbiamo lavorato molto nel tentare di rimanere contatti. Giocare contro l’Inter e non subire il gol non è facile: credo sia una testimonianza del buon lavoro».

Related Topics:

Il calcio del giorno

Ultimissime Milan

Tare Tare
Ultimissime Milan4 ore ago

Calciomercato Milan LIVE: novità sul futuro di Modric, Parma su Comotto

Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi Il calciomercato Milan...

Video

Bazzani Bazzani
HANNO DETTO2 settimane ago

Bazzani avverte: «Il Milan deve investire in attacco per colmare il gap con l’Inter. Con questo rendimento, l’anno scorso era qui» – VIDEO

Bazzani avverte il Milan sul gap dall’Inter. Le parole e l’analisi sulla stagione dei rossoneri dell’ex attaccante ai microfoni di...

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.

Change privacy settings
×