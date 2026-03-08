Connect with us

Milan Inter 1-0: I rossoneri vincono anche il derby di ritorno!

Milan Inter LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 28a giornata di Serie A in programma alle 20:45

Alle 20:45 in campo allo stadio San Siro, Milan-Inter, match valido per la 28a giornata di Serie A. Segui con noi la diretta dell’incontro.

Milan Inter: sintesi e moviola

Finisce qui! Il Milan supera ancora una volta l’Inter grazie a un gol di Estupinan!

90′ – Ci saranno 5 minuti di recupero.

80′ – Ammonito Rabiot: il centrocampista rossonero era diffidato e salterà la prossima sfida.

68′ – Milan che si difende con attenzione in attesa di trovare lo spiraglio giusto per attaccare.

54′ – Clamorosa occasione mancata dall’Inter: Dimarco spreca nel cuore dell’area di rigore con un tiro che vola sopra la traversa.

Si ricomincia! Inizia il secondo tempo tra Milan e Inter!

Finisce qui il primo tempo tra Milan e Inter.

45′ – Saranno due i minuti di recupero.

34′ – GOOOOOOL DEL MILAN! Grandissima azione dei rossoneri che porta Estupinan a una conclusione che fulmina Sommer! 1-0 e Milan in vantaggio!

32′ – Prima occasione anche per l’Inter: Mkhitaryan va per un’azione solitaria che lo porta a tu per tu con Maignan. Il portiere rossonero, però, disinnesca la conclusione del giocatore nerazzurro!

23′ – Ritmi non elevati e grande attenzione difensiva da entrambe le squadre.

3′ – Prima occasione per il Milan! Brutto errore della difesa nerazzurra che porta Modric al limite dell’area di rigore: il croato prende la mira ma il suo tiro sfiora solo il secondo palo!

Si comincia! Inizia il derby tra Milan e Inter!

Milan Inter 1-0, IL TABELLINO

MILAN (3-5-2): 16 Maignan; 23 Tomori, 5 De Winter, 31 Pavlovic; 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 14 Modric, 12 Rabiot, 2 Estupiñán; 11 Pulisic, 10 Leão.
A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani, 4 Ricci, 9 Füllkrug, 18 Nkunku, 24 Athekame, 27 Odogu, 30 Jashari, 33 Bartesaghi.
Allenatore: Massimiliano Allegri.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 25 Akanji, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 94 Esposito, 14 Bonny.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 8 Sucic, 10 Lautaro, 15 Acerbi, 16 Frattesi, 17 Diouf, 20 Calhanoglu, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 53 Lavelli.
Allenatore: Cristian Chivu.

