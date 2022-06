Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la firma per il rinnovo di Frederic Massara arriverà in tarda serata da Rimini

Come riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Sport, la firma per il rinnovo di Frederic Massara arriverà in tarda serata da Rimini.

Dunque, per motivi burocratici, l’annuncio arriverà domani in mattinata.