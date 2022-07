Ibrahimovic, in attesa del rinnovo con il Milan si rilassa in barca – VIDEO

Il proseguimento dell’avventura con il Milan non appare un problema. Nel frattempo Ibrahimovic si rilassa in barca

Come riportato da Calciomercato.com l’accordo con i rossoneri prevederebbe una cifra per così dire simbolica, considerata l’assenza forzata per un lungo periodo, con bonus legati al rendimento personale e della squadra