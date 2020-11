Rinnovo Donnarumma: accordo con il Milan sempre più vicino

Rinnovo Donnarumma sempre più vicino con il Milan: la dirigenza rossonera starebbe lavorando con Mino Raiola per chiudere definitivamente…

La situazione Hakan Calhanoglu diventerebbe sempre più complicata e manca poco alla sessione invernale. Tutto il contrario, invece, per il rinnovo di Gianluigi Donnarumma.

Come riporta l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina, il portiere rossonero è sempre più vicino alla firma del prolungamento. Gigio vuole restare perché vuole giocare in Champions League con la maglia del Milan.

L’unico nodo da sciogliere sarebbe la clausola. Raiola vorrebbe dettare alcune condizioni: qualora il team di Stefano Pioli non si qualificasse alla massima competizione europea, Donnarumma potrebbe partire anche per soli 35 milioni di euro, in caso contrario gli altri club dovranno trattare direttamente con la società di Via Aldo Rossi, che chiederebbe in tal caso certamente una cifra superiore ai 60-70 milioni.